«Уже нечем зацепить мужчин?»: Ольга Бузова нарвалась на критику, представ на фото в одних микро-трусиках

Телеведущая показала обнаженную спину и то, что пониже нее.

Звезда канала ТНТ Ольга Бузова обладает удивительной способностью создавать скандалы вокруг своего имени буквально из ничего. Пригласили играть в театр – скандал. Отписалась от бывших коллег – нынешних ведущих «Дома-2», в соцсети, — скандал. Предстала в своем микроблоге в одних нюдовых трусиках – опять скандал.

Сейчас Ольга Бузова вместе со съемочной группой телеканала ТНТ находится в Африке, где создается будущее шоу, которое зрители увидят в эфирах в новом сезоне.

На континенте жара. Понятное дело, хочется раздеться. Что Ольга и сделала. Она поделилась снимком, на котором у нее из одежды только микро-трусики. К камере звезда повернута спиной, так что видны ее идеальные спина и ягодицы. И ничто не отвлекает от цветных кос Бузовой, которыми она, собственно, и хвастается на этом фото.

«Сегодня у меня цветные косы. Как вам моя прическа?» — спросила теледива у своей аудитории.

Но никто и не думал отвечать на ее вопрос. Тут же набежали критики с советами о том, как должна поступать приличная девушка. Впрочем, среди почти десяти тысяч комментариев, оставленных за каких-то два часа под снимком Ольги Бузовой, есть и здравые.

«И потом вы жалуетесь на то, что над вами смеются и вас осуждают многие. И учитывая, что 90% ваших подписчиков это девочки школьного возраста, вам стоило быть немного скромнее», «А вы говорите, что ей хайп не нужен, она этим только и живет», «Уже нечем зацепить мужчин?», «Одни снобы. Все же знают что у людей под одеждой, но видеть это почему-то не могут», — высказываются в Сети.

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