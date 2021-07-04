«К этому серьезно отношусь»: дочь Порошиной и Куценко объяснила, почему не выходит замуж за режиссера

Как отметила Полина, заочно они с возлюбленным разговаривали на этот счет.

Дочь популярной актрисы Марии Порошиной и актера Гоши Куценко 25-летняяя Полина объяснила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, почему пока не выходит замуж за своего возлюбленного режиссера Яна Яновского.

Отметим, что вместе пара уже шесть лет. Родители Полины Куценко давно ждут, когда их наследница выйдет замуж и подарит им внуков.

«Заочно мы разговаривали об этом. Официального предложения я жду. Когда вот уже точно встанем на ноги. Когда будем чувствовать себя уверенно, чтобы создавать семью. Я к этому серьезно отношусь. Считаю, что это событие должно быть на всю жизнь. Мы хотим устаканиться в первую очередь в профессии. И морально, и материально». Полина Куценко

Напомним, что Полина Куценко служит уже несколько лет в театре на Таганке. Она пошла по стопам своих звездных родителей, которые расстались вскоре после ее рождения.

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