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«К этому серьезно отношусь»: дочь Порошиной и Куценко объяснила, почему не выходит замуж за режиссера

Как отметила Полина, заочно они с возлюбленным разговаривали на этот счет.

«К этому серьезно отношусь»: дочь Порошиной и Куценко объяснила, почему не выходит замуж за режиссера
Мария Порошина. Фото: Globallookpress.com

Дочь популярной актрисы Марии Порошиной и актера Гоши Куценко 25-летняяя Полина объяснила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, почему пока не выходит замуж за своего возлюбленного режиссера Яна Яновского.

Полина Куценко с возлюбленным
Полина Куценко с возлюбленным. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Отметим, что вместе пара уже шесть лет. Родители Полины Куценко давно ждут, когда их наследница выйдет замуж и подарит им внуков.

«Заочно мы разговаривали об этом. Официального предложения я жду. Когда вот уже точно встанем на ноги. Когда будем чувствовать себя уверенно, чтобы создавать семью. Я к этому серьезно отношусь. Считаю, что это событие должно быть на всю жизнь. Мы хотим устаканиться в первую очередь в профессии. И морально, и материально».

Полина Куценко

Напомним, что Полина Куценко служит уже несколько лет в театре на Таганке. Она пошла по стопам своих звездных родителей, которые расстались вскоре после ее рождения.

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