«Очень тяжело. Девочки плачут каждый день»: Васильев — о серьезной подготовке в Центре гимнастики Винер

Как отметил актер и шоумен, его восьмилетняя дочь скоро бросит занятия.

Муж актрисы Анны Снаткиной шоумен Виктор Васильев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскритиковал методы тренировок в Центре гимнастики прославленного российского специалиста Ирины Винер-Усмановой.

Дело в том, что дочь Снаткиной и Васильева Вероника с трех лет занимается художественной гимнастикой как раз в школе Ирины Винер.

«Это очень сложно. Мы бросим скоро. Очень тяжело. Мне, например, сказали, что в Швейцарии вообще запретили этот вид спорта. Это издевательство над девочками. Они плачут каждый день. Если в центр Винер прийти и открыть зал, то там будет такая истерика. Они плачут. Им очень больно». Виктор Васильев

Сама Снаткина отмечает, что пока дочь продолжает ходить в секцию. «Я сама бывшая спортсменка. И мы Веронику спрашиваем. Пока во всяком случае она хочет продолжать занятия», — заметила актриса.

Напомним, что Анна Снаткина и Виктор Васильев сыграли свадьбу в 2012 году. Их дочери Веронике сейчас восемь лет.

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