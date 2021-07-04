Тренды на лето 2021 года: легкость, минимализм и яркие цвета
Видео
Принцесса Диана: икона стиля и самая красивая королевская особа
Видео

«Мы же с вами договорились, миленький, а вы вредничаете!»: Арзамасова набросилась на фотографа

Беременная звезда «Папиных дочек» не любит сейчас повышенного к себе внимания со стороны прессы.

«Мы же с вами договорились, миленький, а вы вредничаете!»: Арзамасова набросилась на фотографа
Лиза Арзамасова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Лиза Арзамасова набросилась на одного из фотографов, который ее постоянно снимал во время светского мероприятия. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я так не люблю, когда меня фотографируют. Я сейчас особенно трепетно отношусь к своим фотографиям. Больше не надо меня снимать, хорошо? Мы же с вами договорились, миленький! Прошу вас, пожалуйста! А вы вредничаете! Вредничать нельзя!»

Лиза Арзамасова

Как отметила беременная звезда сериала «Папины дочки», она сегодня любит съесть какую-нибудь «запрещенку». «Картошка у меня жарится, шкварчит. На сковородке. Если здоровье позволяет, то все любят перекусить. Ночью и вечером. Это обязательно», — заметила актриса.

Напомним, что в недалеком будущем Лиза Арзамасова должна родить ребенка своему мужу хореографу Илье Авербуху. У пары на свет появится мальчик.

Смотрите также:

Тэги

Илья АвербухИлья Авербух и Лиза АрзамасовКанал НТВЛиза АрзамасоваПрограмма "Ты не поверишь!"