«Мы же с вами договорились, миленький, а вы вредничаете!»: Арзамасова набросилась на фотографа

Беременная звезда «Папиных дочек» не любит сейчас повышенного к себе внимания со стороны прессы.

Актриса Лиза Арзамасова набросилась на одного из фотографов, который ее постоянно снимал во время светского мероприятия. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я так не люблю, когда меня фотографируют. Я сейчас особенно трепетно отношусь к своим фотографиям. Больше не надо меня снимать, хорошо? Мы же с вами договорились, миленький! Прошу вас, пожалуйста! А вы вредничаете! Вредничать нельзя!» Лиза Арзамасова

Как отметила беременная звезда сериала «Папины дочки», она сегодня любит съесть какую-нибудь «запрещенку». «Картошка у меня жарится, шкварчит. На сковородке. Если здоровье позволяет, то все любят перекусить. Ночью и вечером. Это обязательно», — заметила актриса.

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Напомним, что в недалеком будущем Лиза Арзамасова должна родить ребенка своему мужу хореографу Илье Авербуху. У пары на свет появится мальчик.

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