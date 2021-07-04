Бесконечные ноги: Дарья Пынзарь в облегающим мини-платье и босоножках на высоком каблуке приехала на «Поляну»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» продумывает свои образы, в которых появляется на экране.

Бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь с начала июня являются ведущими проекта, звездные супруги работают в кадре и ради этого приводили себя в порядок всю весну.

Так, например, Дарья Пынзарь экстремально похудела, превратившись из аппетитной пышечки в стройную лань. Свои формы Дарья обожает подчеркивать нарядами, в которых появляется в эфире «Дома-2».

На этот раз на «Поляну», где ведутся съемки проекта, блондинка приехала в белом летящем мини-платье с принтом в виде разреженных мелких розочек. Наряд она дополнила жакетом оверсайз и босоножками на высоком каблуке – все одного оттенка свежей весенней травы.

Дарья Пынзарь в белом платье покрасовалась в микроблоге, записав коротенькое видео в сторис. Наряд облегает стройный стал блондинки и подчеркивает ее тонкую талию. А босоножки визуально удлиняют ножки миниатюрной красотки.

Кстати, Дарья Пынзарь уже хочет слегка поправиться, хотя на пару килограммов, не больше. Иначе, по ее словам, в кадре она будет выглядеть как слон.

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