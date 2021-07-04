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«Мы некрасиво ругались»: Татьяна Васильева раскрыла суть конфликта с Ефимом Шифриным

Как отметила актриса, она сделала для себя соответствующие выводы о коллеге.

«Мы некрасиво ругались»: Татьяна Васильева раскрыла суть конфликта с Ефимом Шифриным
Татьяна Васильева и Ефим Шифрин. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла суть конфликта с юмористом Ефимом Шифриным.

Татьяна Васильева и Ефим Шифрин
Татьяна Васильева и Ефим Шифрин. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Мы некрасиво ругались. Фима очень ранимый. Ему показалось, что режиссер больше мне уделяет внимания. Что у меня интереснее сцена выстроена, что у меня танец лучше поставлен. Вот такие детские вещи. Мужчины – они нарциссы в основном. Особенно артисты. Он вообще предпочел другую работу. Я сделала выводы. Скорее всего, этого спектакля вместе с ним у нас больше не будет».

Татьяна Васильева

Сам Ефим Шифрин в долгу не остался. Он заявил, что Васильева сейчас больше внимания уделяет различным ток-шоу, чем театру. «Она часто появляется на экране. Много рассказывает о своих житейских неурядицах. Иногда даже больше, чем о профессии говорит. На репетициях также. Иногда это вводит в смущение», — заявил он.

Напомним, что Ефим Шифрин и Татьяна Васильева вместе задействованы в спектакле «Танцуй со мной». Он идет в Театриуме на Серпуховке.

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Ефим ШифринПрограмма "Ты не поверишь!"Татьяна ВасильеваТатьяна Васильева последние новостиТеатр на Серпуховке