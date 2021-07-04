«Знаете, о чем я мечтаю?»: Валерия разоткровенничалась перед фанатами

В этом году певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку артистке подарили младший сын Арсений и его жена Лиана. Малышке уже исполнилось полгода и счастливая бабушка часто проводит с ней время, гуляя по городу, а снимками делится в своем Instagram. На этот раз артистка рассказала фанатам о своей мечте.

«Знаете, о чем я мечтаю? О том, чтобы люди перестали грызть друг друга. О том, чтобы научились слушать и слышать, по-доброму общаться, без оскорблений отстаивая свою точку зрения, даже если в чем-то не согласны с оппонентом. Мы сетуем на Tik-Tok и его адептов, блогеров, молодых артистов, которые якобы влияют на умы подрастающего поколения. А как влияем на молодежь мы? Так вот, именно мы, наше поколение такими воспитало молодых», — написала Валерия.

Также певица отметила, что периодически встречает молодых людей с горящими глазами, которые хотят изменить мир к лучшему.

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