«The end»: Клава Кока прокомментировала свое расставание с блогером Димой Гордеем

Клава Кока вновь свободная девушка. Накануне его молодой человек – блогер Дима Гордей сообщил в своем Instagram, что они расстались. Причину он не назвал. Впрочем, промолчала и Клава. Она тоже рассказала своим фанатам о том, что их роману пришел конец.

«The end. Пожалуйста, не нужно писать мне и звонить, дайте мне немного времени, чтобы снова радовать вас», — написала Клава.

Напомним, популярность Клавдия получила в 2015 году, после того, как заключила контракт с «Блэк Стар». В последние годы каждая ее песня становилась хитом и в короткие сроки взлетала на верхние строки музыкальных чартов.

Смотрите также: