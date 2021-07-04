Акцент на животик: Диана Пожарская поделилась снимком, на котором предстала во время беременности

Звезда сериала «Отель «Элеон» Диана Пожарская держала в секрете ото всех свою беременность. Но спустя несколько дней после того, как она стала мамой, актриса все же решила поделиться интимными кадрами. Диана Пожарская показала поклонникам, как выглядела во время беременности.

Молодая мамочка поделилась в микроблоге снимком, который был сделан, судя по всему, незадолго перед родами. Избранница Ивана Янковского предстала на нем в белом трикотажном платье, облегающем фигуру и делающим акцент на животике.

«Лучшее приключение моей жизни», — подписала селфи Диана Пожарская.

Аудитория актрисы с восторгом отреагировала на нежное фото.

«Наконец-то мы дождались твоих беременных фоточек», «Вау, Диана, ты прекрасна, как же это ценно!», «Ди, я тебя еще раз поздравляю! Здоровья тебе и Олегу Ивановичу!», «Вай, какая красивая! Здоровье тебе и малышу», — высказываются в Сети.

Напомним, Диана Пожарская и Иван Янковский сами сообщили о том, что стали родителями. Наследник пары появился на свет 26 июня.

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