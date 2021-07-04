«Готов оказать ей материальную помощь»: Крюков рассказал, сколько денег выделяет жене в месяц

По словам актера, он не скупится для любимой женщины.

Актер Константин Крюков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, сколько денег выделяет в месяц для своей жены Алины Алексеевой.

«На спаде купил акции нефтяных компаний. Они были в тот момент на очень низком уровне. Вот. Этим надо заниматься. Выгодно вкладываться в ценные бумаги. Выгодно вкладываться в себя и свое образование. Выгодно вкладываться в коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге. Я сегодня как раз общался о том, что это может быть теоретически выгодно».

Константин Крюков

Между тем давно известно, что племянник режиссера Федора Бондарчука вкладывает миллионы рублей в бизнес своей жены Алины. У девушки есть своя картинная галерея. «Я всегда супруге готов оказать материальную поддержку. Она же моя супруга. Могу выделить ей 5-10 тысяч евро в месяц. А вообще до бесконечности», — заметил Константин Крюков.

Напомним, что Алина Алексеева по профессии пиар-менеджер. С Константином Крюковым они вместе с 2013 года.

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