«С моими доченьками»: Валерий Меладзе пригласил в ресторан трех старших наследниц от первого брака

Музыкант в последнее время довольно часто общается с Ингой, Софией и Ариной.

Известный исполнитель Валерий Меладзе после развода с первой женой Ириной сумел остаться в хороших отношениях с тремя дочерьми, которые родились в его браке с Малухиной. Девушки, судя по всему, приняли новый выбор отца и сумели ему простить предательство мамы.

Валерий Меладзе эти выходные проводит в компании трех взрослых дочерей – Инги, Софии и Арины. В микроблоге звездный отец поделился кадрами из ресторана, на которых предстал в компании двух наследниц, третья же стала автором снимком. Отражение девушки можно увидеть в зеркале на одном из фото.

«Дегустация напитков в ресторане с моими доченьками. Это было прекрасно! Уютно и безумно вкусно! QR-код необходим», — подписал кадры Валерий Меладзе.

Стоит напомнить, что с дочками музыкант встречается уже во второй раз за последние несколько дней. В компании взрослых наследниц он провел свой день рождения, который отмечал 23 июня.

А вот познакомил ли он со старшими дочками свою младшую Агату, появившуюся на свет в апреле этого года, пока неизвестно. По крайней мере, сам маэстро ничего об этом не рассказывал.

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