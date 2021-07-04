«Узнаете, кто там?»: Дарья Пынзарь засветила приехавшую на «Поляну» нового «Дома-2» Ольгу Васильевну Гобозову

Экс-участница вернулась на телестройку, чтобы познакомиться с избранницей сына.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь с некоторых пор вместе с мужем Сергеем Пынзарь стала ведущей телестройки.

В сторис Instagram Дарья раскрыла секрет, рассказав, что ждет телезрителей-поклонников «Дома-2» на экранах примерно через неделю. Пынзарь поделилась видео, засветив в кадре Ольгу Васильевну Гобозову.

«Такая красота на «Поляне». Лето! Классно», — начала издалека Дарья Пынзарь.

Затем она ведущая реалити-шоу показала на заднем плане людей.

«К нам приехал гость, узнаете, не узнаете, кто же там? Ммм будет интересно, — заинтриговала Дарья Пынзарь. — Ладно, подскажу вам – Ольга Васильевна приехала! Совсем скоро на телеканале «Ю» смотрите – будет огонь!»

Напомним, Ольга Васильевна Гобозова – бывшая участница «Дома-2» и мама Саши Гобозова, который не так давно вернулся на обновленное реалити-шоу. Сейчас Гобозов строит отношения с Марией Давидовой, и Ольга Васильевна, очевидно, приехала познакомиться с избранницей сына.

Стоит отметить, что с бывшей женой Саши Гобозова Алианой Устиненко у Ольги Васильевны отношения напряженные. И такими они были всегда. Женщине категорически не понравился прежний выбор сына.

Смотрите также: