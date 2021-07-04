«Машеньке пять лет»: Безруков поздравил дочь от Матисон с днем рождения

Пять лет назад актер Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон. Тогда же, в 2016-м, у пары родилась дочь, которую назвали Мария. Спустя еще два года на свет появился сын Степан. 4 июля Маше исполнилось пять лет, о чем актер сообщил в своем Instagram.

«Машеньке пять лет! Празднуем! Всем хорошего настроения, любви, добра…и здоровья! Берегите своих близких!» — написал Безруков.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«С днем рождения! Счастья и здоровья! Поздравляем!» — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях стало известно, что Матисон ждет третьего ребенка. Об этом счастливый отец также объявил в своем микроблоге, опубликовав совместное фото с женой.

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