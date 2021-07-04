«Грудь-то сплющило? Лиф трещит по швам»: Подольская в секси-шортиках «чуть не потеряла» бикини

Наталья Подольская после второй беременности и родов выглядит просто потрясающе. Выпускница «Фабрики звезд» уже сбросила набранные килограммы и стала еще краше, чем прежде. На пляже поп-дива то и дело позирует в бикини, восхищая отдыхающих своими грациозными формами. Певица может похвастаться стройной талией, узкими плечиками и бесконечными ножками. Единственное, что заметили поклонники, так это то, что лиф Наташи от бикини «едва не сполз», пока она подбрасывала к небу и улюлюкала с сынишкой Ванечкой. Но модного конфуза все-таки не случилось.

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«Тема фотографироваться не хочет, Вову вообще не уговоришь, Ивану пока все равно, что делать! Главное, чтобы с мамой!! Пользуюсь случаем», — пошутила Наталья.

«Животик как серпом срезало», «Грудь-то сплющило? Лиф трещит по швам», «Тесновато? Слишком сильно утянулась», «Лиф куда-то сполз! Сейчас свалится», «Ммм… обворожительная мамочка», «Какая вы, Натусечка, красотка», «Нравитесь мне очень, никакой звездности, простая и добрая», «Залюбовались такой милой картинкой на пляже», — пишут фолловеры.