«В любой ситуации надо быть жертвой»: Влад Кадони обратился к Ольге Бузовой после ее заявлений о предательстве

Громкий скандал разгорелся в Сети после того, как было обнаружено, что экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова отписалась от всех своих бывших коллег. Сильнее всего эта ситуация задела Влада Кадони. Он обвинил Ольгу Бузову в лицемерии. Та в ответ заявила, что Кадони решил воспользоваться ее именем, чтобы поднять себе статистику в Instagram. Кроме этого, Ольга Бузова обвинила бывших коллег в предательстве и создании некой группировки, которая воткнула ей в спину ножи.

Влад Кадони не смог пропустить эти заявления мимо ушей. Ведущий «Дома-2» записал видео в сторис, в котором объяснил все по пунктам.

«Оля понимает, что тот пост, который я написал, это точно не нож в спину и даже не царапинка. Уж если бы я хотел что-то серьезное воткнуть, то воткнул бы, а не вот эту эмоциональную историю, — говорит в кадре Кадони. — Не позволяйте никому делать из вас тупиц. Я – человек, который выкладывает один пост в неделю, а то и в две, который через день пишет сторис, вот реально решил так поднять себе статистику?»

Молодой человек дал понять, что так и не понял, что имела в виду Ольга Бузова, делая свое громкое заявление.

«И про группировку тоже не очень понял. Где моя группировка? О чем идет речь? Единственное, что я понял, в любой непонятной ситуации надо быть жертвой. Вот это я понял. Но я так, к сожалению не умею. В любом случае, мне конфликт этот не нужен. Я его развивать не собираюсь. Каждый останется при своем», — заключил Влад Кадони.

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