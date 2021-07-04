Старший сын у мамы на руках, а младший — у отца: дочь Глаголевой поделилась нежным фото с семьей

Вера Глаголева скончалась в августе 2017 года после продолжительной болезни. Актриса успела выдать замуж младшую из дочерей — Настеньку. Режиссер с особой теплотой относилась к зятю хоккеисту Александру Овечкину. Она всегда интересовалась его успехами и победами. По словам спортсмена, мама его любимой жены стала для него не просто близким человеком, а по настоящему родным. Овечкин очень уважал Веру Глаголеву. А та отвечала ему материнским теплом и заботой.

Актриса не успела увидеть своих младших внуков от этой прекрасной пары. Старший сын Шубской и Овечкина появился на свет спустя год после смерти бабушки в августе 2018 года. В мае 2020-го модель подарила мужу второго ребенка, и снова мальчика — Илюшу.

В своем микроблоге Анастасия Шубская умилила поклонников редким семейным снимком. Старший сын пары Сергей спокойно сидел на руках у мамы, при этом малыш пытался обнять младшего братика. А Илюша устроился на руках у отца. И совсем не протестовал, оказавшись в центре внимания взрослых.

Смотрите также: