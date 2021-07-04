«Ох, горячо!»: Рудковская в Chanel прогулялась по побережью Сен-Тропе, блеснув стройными ножками

Пандемия коронавируса открывает некоторые границы, поэтому селебрити уже активно разъезжают по странам Европы. Так, Яна Рудковская решила отдохнуть сразу на нескольких курортах. Только недавно она гуляла в Монако, а теперь оказалась на побережье Сен-Тропе. В своем Instargram блондинка опубликовала кадры, на которых гуляет по набережной, облачившись в черный наряд Chanel. Фасон платья из шифона позволил продюсеру блеснуть стройными ногами.

«Ох, горячо! Хорошего отдыха! Классная! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Рудковская и Плющенко крестили младшего сына Арсения. Его крестным отцом стал олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. На днях малышу исполнилось девять месяцев.

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