«Среднеарифметическая моя наличка»: Киркоров озвучил сумму, которую постоянно носит в клатче

По словам поп-короля, у него всегда найдутся средства, чтобы сводить кого-нибудь из друзей на «тайную вечерю».

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил сумму, которую носит в своем фирменном и очень красивом клатче.

«Я как-то по старинке. Предпочитаю рассчитываться за наличный расчет. Вот тут, кстати, среднеарифметическая моя наличка лежит в клатче – 20 тысяч рублей. Сводить кого-нибудь на тайную вечерю, я думаю, что мне хватит. Вот пока выбираю кого». Филипп Киркоров

Как признался поп-король, одна из постоянных статей его расходов – штрафы за неправильную парковку. Набегает до 30 тысяч рублей ежемесячно. «Я виноват. Хочу успеть в один день в 150 тысяч мест. К сожалению, не всегда это получается. Мигалки у меня нет. Иногда приходится, к сожалению, нарушать. Это ударяет по карману. Я же и плачу. Сам руковожу процессом», — заметил Киркоров.

Напомним, что Филипп Киркоров считается одним из богатейших представителей российского шоу-бизнеса. Он обладатель внушительного состояния.

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