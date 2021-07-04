«Поняли, Марина будет полуголая»: Юдашкин вспомнил, как перешивал платье беременной Газмановой

Модельер Валентин Юдашкин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как в последний момент перешивал платье невесты перед свадьбой певца Олега Газманова и его второй жены Марины. Она в тот момент была беременна их общей дочерью Марианной.

«Платье оказалось совершенно коротким. Марианна в животике у матери очень быстро росла. И мы поняли, что завтра свадьба, а Марина будет полуголая. Газманов упадет в обморок. Мы начинаем доделывать нижнюю юбку просто в ночь. Я в итоге все-таки сделал юбку. Марина ее погладила, а я тогда сказал: «Там в животе растет моя будущая звезда, которую мы отлично оденем на ее первый бал». Валентин Юдашкин

Со своей стороны, сам Олег Газманов заметил, что без ума от своей семьи. Особенно от жены, которую он просто боготворит. «Надо просто любить. Как можно не сохранить отношения с такой женщиной», — заметил исполнитель.

Напомним, что Олег и Марина Газмановы сыграли свадьбу в июле 2003 года. Их общая дочь появилась на свет в декабре того же года.

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