Тренды на лето 2021 года: легкость, минимализм и яркие цвета
Видео
Принцесса Диана: икона стиля и самая красивая королевская особа
Видео

«Поняли, Марина будет полуголая»: Юдашкин вспомнил, как перешивал платье беременной Газмановой

По словам модельера, наряд оказался слишком коротким.

«Поняли, Марина будет полуголая»: Юдашкин вспомнил, как перешивал платье беременной Газмановой
Валентин Юдашкин. Фото: Globallookpress.com

Модельер Валентин Юдашкин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как в последний момент перешивал платье невесты перед свадьбой певца Олега Газманова и его второй жены Марины. Она в тот момент была беременна их общей дочерью Марианной.

Олег Газманов с женой
Олег Газманов с женой. Фото: Globallookpress.com

«Платье оказалось совершенно коротким. Марианна в животике у матери очень быстро росла. И мы поняли, что завтра свадьба, а Марина будет полуголая. Газманов упадет в обморок. Мы начинаем доделывать нижнюю юбку просто в ночь. Я в итоге все-таки сделал юбку. Марина ее погладила, а я тогда сказал: «Там в животе растет моя будущая звезда, которую мы отлично оденем на ее первый бал».

Валентин Юдашкин

Со своей стороны, сам Олег Газманов заметил, что без ума от своей семьи. Особенно от жены, которую он просто боготворит. «Надо просто любить. Как можно не сохранить отношения с такой женщиной», — заметил исполнитель.

Напомним, что Олег и Марина Газмановы сыграли свадьбу в июле 2003 года. Их общая дочь появилась на свет в декабре того же года.

Смотрите также:

Тэги

Валентин ЮдашкинМарианна ГазмановаМарина ГазмановаОлег ГазмановПрограмма "Ты не поверишь!"