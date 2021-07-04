«Сейчас бы в детский сад»: Ольга Бузова показала себя и сестру на архивном фото

Телеведущая Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram фото из семейного альбома. Примечательно, что архивный снимок навеял знаменитости воспоминания из детства.

Бузова показала своих родителей в молодости, а также бабушку с дедушкой и младшую сестренку Аню. Все они сидели рядом со светловолосой девочкой, которая сосредоточенно смотрела в камеру. Этой малышкой была сама Ольга.

«Я очень люблю, когда моя жизнь кипит. Правда, не скрою, иногда возникает мысль «эх, сейчас бы в детский сад на тихий час»», — призналась Бузова.

У артистки очень плотный график и море дел. Поэтому в суете будних дней даже бизнесвумен хочется вернуться на одно мгновение в детский сад или в школу.

«Мы, кстати, с сестренкой ходили и в сад один, и в школу. Когда мне говорят, что дети в разных, потому что вот так дали, это, конечно, удивляет. Очень несправедливо, на мой взгляд. Не удобно ни детям, ни тем более мамочкам», — отметила Ольга.

Напомним, у артистки есть младшая сестра Анна. Недавно она отметила свой 33-й день рождения.

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