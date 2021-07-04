«Моя идеальная»: Эвелина Бледанс похвасталась огромной кроватью со спинкой цвета охры

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Эвелины Бледанс появилось фото знаменитости в пушистом платье желто-зеленого цвета. Примечательно, что в нем Эвелина прилегла на свое новую роскошную кровать.

Бледанс рассказала, что недавно у нее было новоселье. Артистка переехала в долгожданную квартиру. Эвелина отметила, что она пока не полностью завершила ремонт. Однако красивой кроватью огромных размеров и бархатной спинкой она решила похвастаться уже сейчас.

К слову, Эвелина предпочла сине-желтые оттенки для своей обновки. Что касается остального интерьера в спальне, Бледанс повесила панно с геометрическими узорами. А на потолке красовалась лепнина.

«Сегодня впервые ночевала в новой квартире. Есть еще много, что доделывать, но моя идеальная кровать. Первая ласточка радости. Ну, разве она не красавица?! Как вам колористика? А уж про удобство, поверьте — хорошо», — поинтересовалась Бледанс.

Поклонники артистки оставили слова восхищения ремонтом Бледанс:

«С новосельем! Пусть на этой кровати снятся самые лучшие сны!», «Царская кровать», «Очень роскошно и красиво», «Как шамаханская царица!».

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