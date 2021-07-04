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«Вспоминаю свои 19 лет»: мама Наташи Королевой озвучила количество кавалеров в бурной молодости

Как отметила Людмила Порывай, у нее было много ухажеров.

«Вспоминаю свои 19 лет»: мама Наташи Королевой озвучила количество кавалеров в бурной молодости
Людмила Порывай. Фото: Globallookpress.com

Мама певицы Наташи Королевой артистка Людмила Порывай в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о своей бурной молодости. Дело в том, что недавно на пальце ее внука Архипа Глушко журналисты разглядела обручальное кольцо. Многие подумали, что он тайно женился, но это оказалось совсем не так.

Наташа Королева с мамой
Наташа Королева с мамой. Фото: Globallookpress.com

«Ему всего 19 лет. Я вспоминаю свои 19 лет. У меня тогда было 22 кавалера. Почему это у него одна невеста и все сразу свадьба? Нет – у нас пока многоточие. Все еще впереди».

Людмила Порывай

Сама Наташа Королева также просит журналистов не бежать впереди паровоза. «Мы со всеми его девушками общаемся, но в их отношения не вмешиваемся. Он сам со всем разберется, когда придет время», — заметила звездная исполнительница.

Напомним, что у Архипа Глушко есть возлюбленная. Девушку зовут Мелисса. Она прекрасно танцует на шесте, показывая высший пилотаж. Этому мастерству она обучает и Архипа Глушко.

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