«У меня идет сейчас раздел имущества»: Успенская раскрыла подробности развода с Плаксиным

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла подробности своего развода с бизнесменом Александром Плаксиным.

«Услуги адвокатов, которые нас разводят, стоят очень недешево. У меня идет сейчас раздел имущества. Мне надо победить в этом процессе. Я наняла дорогого адвоката. Я не допущу больше к себе людей, которые смогут мной манипулировать. Использовать меня, замечу, желающих очень много». Любовь Успенская

Как отметила Успенская, в финансах она не нуждается. «Я трачу на себя больше миллиона рублей в месяц. Мечтаю о своем самолете. Кстати, о чем мечтаю — все сбывается. Главное мечтать. Быть красивой сегодня стоит очень дорого. Главное — наслаждаться собой. Сегодня много времени уделяют дочери. Танечка занимается своим здоровьем и внешностью. Искать мужчину для нее мы не собираемся. Я знаю много разных альфонсов. Танечка ни в ком не нуждается», — заметила Успенская.

Напомним, что свою единственную дочь Татьяну Любовь Успенская родила как раз от Александра Плаксина. Одно время с наследницей она была в ссоре, но сейчас их отношения нормализовались.

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