«Мальва, цикорий… Там петух надрывается»: Галкин похвастался цветочным разнотравьем в деревне Грязь

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«Так-с… эти еще не созрели»: Максим Галкин с сыном Гарри похвастались теплицей с огурцами и укропом в деревне Грязь

Муж примадонны устроил мини-экскурсию по своим «огородам» для поклонников в Storeis микроблога.