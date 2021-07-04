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«Мальва, цикорий… Там петух надрывается»: Галкин похвастался цветочным разнотравьем в деревне Грязь

Муж примадонны гордится своим садовым участком, который прилегает к их с Аллой замку.

«Мальва, цикорий… Там петух надрывается»: Галкин похвастался цветочным разнотравьем в деревне Грязь
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин в Storeis микроблога устроил мини-экскурсию по своему саду-огороду. Если ранее ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале похвастался теплицами с огурцами и укропом, то на этот раз он прошелся по цветущим полям. Муж примадонны показал фанатам цикорий, колокольчики, мальву и другие растения на участке. Все на территории замка в подмосковной деревне Грязь цветет стихийно — это непередаваемое буйство красок. По саду вместе с семилетней дочкой Лизой иногда прогуливается в жаркие денечки и Алла Пугачева. Певица слывет гостеприимной хозяйкой и умелым садоводом. По весне примадонна специальными ножницами убирает сухие веточки кустарников вместе с сыном Гарри.

«Колокольчики! Вот тут вот мальва, цикорий… там петух за заднем фоне надрывается», — пошутил Максим.

«Здесь шиповник французский… Ну и там дальше все эти мелкие цветочки-цветочечки», — восхищенно отметил шоумен.

«Вот я нашел, то, что хотел показать! Вот… видите какое цветочное разнотравье! Ну прелесть же!! Такая буйная цветочная дикость», — похвастался муж примадонны.

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