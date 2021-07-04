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«Стройная, гладкая лебединая шея»: Нетребко в купальнике дерзко блеснула подтянутым телом

Оперная дива обладает изящными формами и притягательной внешностью.

«Стройная, гладкая лебединая шея»: Нетребко в купальнике дерзко блеснула подтянутым телом
Анна Нетребко. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_y

Анна Нетребко с шиком отдыхает на лазурном берегу вместе с сыном Тьяго. На личной страничке микроблога возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова поделилась пляжным снимком. Оперная дива плюхнулась в воду, засветив упругие прелести в мокром бикини. Артистка подчеркнула пышный крепкий бюст лифом без тесемок.

Поклонники оперной дивы пришли в восторг, увидев избранницу Юсифа Эйвазова в купальнике. Артистке есть, чем похвастаться. Анна обладает соблазнительной фигурой. Еще историк моды Александр Васильев, оценивая стиль и внешность певицы, заверил, что ей совершенно не нужно худеть. Иначе Нетребко потеряет свою оригинальность и неповторимость.

Оперная дива Анна Нетребко с сыном Тьяго
Анна Нетребко в бикини сверкнула эффектным бюстом прямо в воде. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_y

«О, боги! Как она хороша», «Это просто преступление — выглядеть так роскошно», «Словно морская нимфа», «Стройная, гладкая лебединая шея», «В мокром лифе! Суперская», «Ох-ах! Все в экстазе! Мужчинки льют слезы», «Ух ты! Здорово как верхом на дельфине», «Само очарование», «Божественная», «Обворожительно прекрасна», — пишут фолловеры.

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