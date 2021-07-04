«Ох! Умница… Ну иди, поцелую»: Лиза Галкина в пудровой сорочке умилила отца выразительным чтением стихов

Семилетние двойняшки Гарри и Лиза растут любознательными и творческими. Дочка примадонны обладает многими талантами — она неплохо рисует, бегло говорит на французском, танцует, поет, балует родителей своими кулинарными шедеврами и просто непередаваемо читает стихи. На свежем видеоролике шоумен Максим Галкин запечатлел, как его дочка наизусть декламирует строчки. Для этого Лиза облачилась в утреннее платье, примерив пудровую сорочку с белыми носочками и тапочками. Белокурые локоны малышки заплели в одну косу, и украсили прическу резинками с бантиком.
«Я у желтой бабочки
Тихо-тихо спрашивал:
— Бабочка, скажи мне,
Кто тебя раскрашивал?
Может, это лютик?
Может, одуванчик?
Может, желтой краской
Тот соседский мальчик?
Или это солнышко
После скуки зимней?
Кто тебя раскрашивал?
Бабочка, скажи мне!
Прошептала бабочка,
В золото одета:
— Всю меня раскрасило
Лето, лето, лето!» — наизусть прочитала Лиза.
Шоумен Максим Галкин по-достоинству оценил артистический талант семилетней дочери. Он похвалил наследницу, звонко чмокнув ее в щечку.
«Ох! Умница… Ну иди, поцелую», — подозвал дочурку Максим.
А вот примадонна домашнее выступление Лизы пропустила. Видимо, Алла Борисовна была занята на кухне приготовлением завтрака.