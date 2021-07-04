«Ох! Умница… Ну иди, поцелую»: Лиза Галкина в пудровой сорочке умилила отца выразительным чтением стихов

У семилетней дочери Аллы Пугачевой много талантов. Одним из них муж примадонны похвастался в Instagram.

Семилетние двойняшки Гарри и Лиза растут любознательными и творческими. Дочка примадонны обладает многими талантами — она неплохо рисует, бегло говорит на французском, танцует, поет, балует родителей своими кулинарными шедеврами и просто непередаваемо читает стихи. На свежем видеоролике шоумен Максим Галкин запечатлел, как его дочка наизусть декламирует строчки. Для этого Лиза облачилась в утреннее платье, примерив пудровую сорочку с белыми носочками и тапочками. Белокурые локоны малышки заплели в одну косу, и украсили прическу резинками с бантиком.

«Я у желтой бабочки Тихо-тихо спрашивал:

— Бабочка, скажи мне,

Кто тебя раскрашивал? Может, это лютик?

Может, одуванчик?

Может, желтой краской

Тот соседский мальчик? Или это солнышко

После скуки зимней?

Кто тебя раскрашивал?

Бабочка, скажи мне! Прошептала бабочка,

В золото одета:

— Всю меня раскрасило Лето, лето, лето!» — наизусть прочитала Лиза.

Шоумен Максим Галкин по-достоинству оценил артистический талант семилетней дочери. Он похвалил наследницу, звонко чмокнув ее в щечку.

«Ох! Умница… Ну иди, поцелую», — подозвал дочурку Максим.

А вот примадонна домашнее выступление Лизы пропустила. Видимо, Алла Борисовна была занята на кухне приготовлением завтрака.

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