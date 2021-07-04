«Не могу дождаться полуфинала»: принц Уильям ликует от победы сборной Англии

Принц Уильям неравнодушен к спорту. На Евро-2020 по футболу, который проходит в эти дни, он, разумеется, болеет за сборную Англии. Ранее в 1/8 финала команда обыграла сборную Германии. Тот матч прошел на стадионе «Уэмбли», куда Уильям с семьей пришел лично. Тогда на трибунах были замечены маленький принц Джордж и Кейт Миддлтон. В четвертьфинале англичане сыграли со сборной Украины. Встреча в Риме завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу Англии. Уильям выразил свои эмоции в Сети.

«Лучшая команда, чистая победа! Хорошо сыграли с Украиной. Не могу дождаться полуфинала» — написал принц Уильям в своем Twitter.

Добавим, что в первом полуфинале чемпионата Европы сыграют сборные Италии и Испании, а во втором – Англии и Дании. Игры пройдут 7 и 8 июля соответственно.

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