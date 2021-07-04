«Впервые»: Зара в молочных костюме и шляпе насладилась греческой кухней

Исполнительница Зара похвасталась новым монохромным образом на ужине в Греции.

Артистка рассказала, что впервые находится в солнечной стране с белыми домиками и синими крышами. Вместе со своей семьей Зара прилетела в Грецию и сразу же решила отведать блюда местной кухни.

«Дорогие мои, я впервые в прекрасной Греции, уже попробовала национальные блюда мусака и баклава… Вкусно!!! Вы же знаете мою любовь к кулинарии. Поэтому попробовать местную еду – обязательный пункт каждого путешествия», — отметила Зара.

Певица продемонстрировала светлый костюм из жилетки и брюк прямого кроя. Артистка дополнила наряд шляпкой с круглыми полями. Коричневая лента украшала головной убор, а на ногах знаменитости были серые замшевые туфли. Пестрая мини-сумочка и серьги-кольца завершили образ Зары.

Артистка запечатлелась возле ресторана с цветочной аркой, а также показала сына Даню. Мальчик позировал рядом с родительницей. Для ужина старший ребенок певицы выбрал белую рубашку, светлые джинсы и слипоны песочного цвета.

Поклонники Зары восхитились кадрами и порадовались за артистку:

«Вы похожи на гречанку», «Очень красивые фотографии! Зарочка, хорошего вам отдыха и отличного настроения», «Зара, какие вы с Данечкой шикарные!».

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