Новое поколении семьи: Гарри прильнул к старшей сестре Кристине Орбакайте, а Лиза — к маме Алле

На семейном фото примадонна предстала с самыми близкими: старшей дочерью от Миколаса Орбакаса, внуками Никитой и Дени, а также семилетними двойняшками от шоумена Максима Галкина.

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте делилась редким семейным снимком, который был сделан в гостях у примадонны и ее мужа шоумена Максима Галкина. В кадре Алла Пугачева позировала в компании самых близких: младшая дочка певицы семилетняя Лиза прильнула к своей звездной маме, а ее братик Гарри — к старшей сестре Кристине Орбакайте. На фото также позировали внуки артистки Никита Пресняков и Дени Байсаров. Они уже переросли и бабушку, и красавицу-маму. Сыновья поп-дивы возмужали, стали совсем взрослыми и самостоятельными.

На фото Кристина Орбакайте покрасовалась в алом платье с блестками, а примадонна позировала в полосатом домашнем сарафане с копной вьющихся мелких кудрей. Дочка Аллы Пугачевой обнимала братика Гарри, положив ему руку на плечо, а Лиза кокетливо улыбалась, став рядом с мамой.

«Никита и Дени — орлы!», «Так интересно, дети Кристины намного старше наследников ее мамы», «Двойняшки классные, и у Кристи выросли достойные пацаны!», «Ого! Какие красавцы», «Вот оно, новое поколение, надежда и опора для Аллы», «Прелестная семья», — пишут фолловеры.

В интервью Борису Корчевникову на программе «Судьба человека» Никита Пресняков признался, что двойняшки Гарри и Лиза даже не догадываются, кем он им приходится. Юноша уверен, что малыши вряд ли бы поняли, почему у них есть такой взрослый 30-летний племянник. Это бы их запутало, считает сын певицы.

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