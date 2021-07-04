«Вымахал!»: Анна Цуканова-Котт показала сына, которого родила в 19 лет

Артистка Анна Цуканова-Котт опубликовала в своем микроблоге кадры со старшим ребенком. Примечательно, что первенцу знаменитости уже 13 лет.

Самой Анне недавно исполнилось 32 года. Звезда «Ералаша» отметила, что родила Мишу в 19 лет. А сейчас подростку уже 13, и он почти на целую голову выше бабушки и мамы. Цуканова-Котт рада, что может быть другом своему мальчику. Она считает, что вовремя родила сына.

«Как круто, что я родила в 19! И сейчас, когда мне 32, а ему 13, мы настоящие друзья! У нас много общих интересов! Мы говорим на одном языке! Он моя опора!» — призналась Анна.

Актриса показала именинника и отметила, что мальчик сильно вырос:

«Такой здоровый парень вымахал! Он уже выше меня и бабушки, размер ноги 44! Вот смотрю на него иногда и просто поверить не могу в то, что у меня такой большой, самостоятельный, умный, добрый сын!».

Поклонники телеведущей порадовались за кумира и пожелали здоровья ее сыну:

«Анечка! Это твой день! Обнимаю», «Анечка, с днем рождения твоего замечательного Мишутку!», «Ура! Поздравляем Мишу и и все семейство!», «Поздравляю сыночка с днем рождения! Ты невероятно крутая и очень красивая мама».

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