«Самые прекрасные мгновения»: фанаты опешили от вида беременной Бергюзар Корель в бикини

Халит Эргенч и Бергюзар Корель готовятся к появлению третьего ребенка. У пары есть двое сыновей: Али и Хан. А теперь актриса из турецкого сериала «1001 ночь» ждет дочку. Для экранного султана Сулеймана это стало самым ценным подарком. Судя по внушительному животику возлюбленной Халита Эргенча, она находится на последних сроках беременности. Имя будущей дочери пара пока скрывает.

Однако Бергюзар перестала прятаться от поклонников. На свежем снимке актриса позировала в лазурном лифе от купальника и полосатой бело-голубой сорочке, засветив раздавшуюся фигуру и голый беременный животик. Подобная несвойственная семье Халита Эргенча откровенность вызвала у поклонников пары оторопь.

«Султан Сулейман бы такого не позволил», «Куда вообще муж-то смотрит?», «Как-то неожиданно видеть с голым животиком», «А зачем это всем показывать?», «Что в Турции так можно?? Все же глазеют», «Я думала, что наш падишах бы ее никуда в таком виде не пустил», «Молодая мамочка, зеленый луг и жаркое солнышко», «Мда.. султан Сулейман уже не тот, раз такое допустил», «А вам-то какое дело? Их дети, ваша что ли жена? Все так разволновались», «Самые прекрасные мгновения», — пишут фолловеры.

Смотрите также: