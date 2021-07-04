Вечеринка в деревне Грязь: Пугачева в белоснежном платье-плиссе и серебряных туфельках устроила фуршет

Алла Пугачева всегда с особым трепетом подбирает наряды для семейных торжеств. На одной из таких вечеринок в подмосковном замке в деревне Грязь примадонна предстала в кипенно-белом платье-плиссе с серебристым жакетом. Изюминкой образа стали блестящие туфельки и ожерелье. Алла Борисовна собрала свои белокурые локоны в замысловатую прическу, дополнив прямую челку кокетливыми прядями у лица.

Рядом со своей именитой мамой позировали семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Обычно дети примадонны на таких торжествах не присутствуют, однако Алла Борисовна все-таки сделала исключение. В гостях у примадонны побывала и чета Юдашкиных, а также Алина Редель. Аутфит певицы в беседе с сайтом Teleprogramma.pro оценила стилист Ольга Смит.

«Стиль Аллы Борисовны — это стиль Примадонны! Хотя мы здесь и не видим такого буйства фактур и аксессуаров как привыкли. Просто, но со вкусом и не противоречит стилю Аллы», — отметила Ольга Смит.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Смит — стилист, основатель онлайн школы Polistyle.

Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже 7 лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

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