«Стопроцентное попадание»: Алсу в кипенно-белом платье с пышными рукавами предстала в объятиях мужа

38-летняя певица Алсу в беседе с поклонниками призналась, что даже дома на самоизоляции ей хотелось выглядеть ухоженно и стильно. Артистка делает все для того, чтобы не отставать от моды. Она не забывает пополнять свой звездный гардероб обновками. И при этом поп-дива не привязана к брендам, да у нее много люксовой одежды, но выбирая тот или иной аутфит, знаменитость делает ставку на элегантности, избегая излишней вычурности.

Одним из самых модных луков в гардеробе Алсу стал наряд, который артистка демонстрировала на отдыхе с мужем бизнесменом Яном Абрамовым. Тогда певица позировала в кипенно-белом платье с поясом на талии и пышными руками-фонариками. К этому аутфиту, как считает стилист Ольга Смит, можно было бы добавить соломенную пляжную сумку. Алсу предстала в объятиях возлюбленного, давая понять, что в их семье царит полная идиллия и гармония.

«С фасонами и трендами стопроцентное попадание, но рядом с пальмами и морем, соломенная пляжная сумка смотрелась бы на порядок лучше. Все же эта сумка для города», — отметила Ольга Смит.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Смит — стилист, основатель онлайн школы Polistyle.

Окончила Парижскую школу стилистики по курсу fashion styling. Ольга в профессии уже 7 лет, ее работы можно видеть в мировом глянце.

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