Пояс на талии неизменно стройнит: Пугачева в мятых шортах из хлопка выставила напоказ стройные ноги

Алла Пугачева в свои 72 года выглядит невероятно молодо и стильно. Ради мужа шоумена Максима Галкина примадонна не только постройнела, но и стала одеваться более молодежно. Певица обновила звездный гардероб, отказавшись от балахонистых платьев. На одном из светских раутов артистка позировала в акцентных мятых мини-шортиках из хлопка, добавив к аутфиту кофейную клетчатую блузу и белые кроссовки. Изюминкой образа стал глянцевый поясок на талии — эта деталь неизменно стройнит, выделяя пропорции тела.

Однако некоторые внимательные поклонники Аллы Борисовны обратили внимание на то, что открыв коленки, примадонна засветила и пигментные пятнышки на стройных ножках. Фанаты предположили, что у певицы так ярко проявились родинки. Ранее историк моды Александр Васильев восхищался помолодевшей артисткой, расхваливая ее за стройные ножки, которые примадонна не забывает подчеркивать мини-юбками и шортиками.

«Какие у Аллуси все-таки стройные ножки», «Это все молодой муж! Ради него так старается», «Маленькие дети и муж — надо соответствовать», «Так помолодеть? Вот что любовь-то делает», «Прекрасная Алла и ее очаровательный муж», «Оба хорошие! Молодцы», «Восхищаюсь Аллой! Столько внутренней силы и красоты», — пишут фолловеры.

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