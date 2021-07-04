«Аж судорогой свело»: звезда «Молодежки» в секси-бикини подразнила видом крепких бедер

Анна Михайловская на днях отпраздновала день рождения. Актрисе театра и кино исполнилось 33 года — возраст вполне серьезный. Однако поклонники звезды сериала «Молодежка» с трудом могут поверить, что их любимица уже давно не юная девчушка. Дело в том, что выглядит Аня очень и очень молодо. Пухлые губы, миловидная внешность, нежный подбородок, невинный взгляд — такой кукольный образ никого не оставит равнодушным.

Однако у актрисы есть сын Мирослав, ему в июле исполнится шесть лет. При том, что Михайловская стала мамой, она сумела сохранить стройную фигуру модели. В «купальнике-топлес» на фоне яхты Анна покрасовалась у реки на причале. Звезда «Молодежки» блеснула тонкой талией в просвечивающемся лимонном лифе и упругими бедрами в салатовых трусиках-галках.

«Зачем стринги на уши натягивать?», «Фигурка — топчик! Отменная», «Анюта, какая вы хорошенькая тут», «Загляденье просто», «Животик сексуальный у вас», «Малышка на миллион», «Грудь просвечивает?», «Аж судорогой свело, какая бэйба!», «Ох, вот эта мамасита», «А еще выше стринги задрать?», «Ауф! Все напоказ», «Сногсшибательная», — пишут фолловеры.

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