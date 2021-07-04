«Красотка»: Хромченко восхитилась Бабкиной, облаченной в халатик с сексуально открытым плечом

Певица показала в личном боге, с чего начинается ее утро.

71-летняя Надежда Бабкина показала себя публике в неожиданном образе. В личном блоге народная артистка выложила видео, где она, облаченная в банный халатик, завтракает в гостинице. При этом звезда эротично откинула свое одеяние с одного плеча.

«Правильный день начинается с овсянки, Первого канала и хорошего настроения! А с чего начинается ваш день, мои дорогие?» — подписала она кадры.

Этот пост не оставил равнодушными многих ее подписчиков. Одной из первых на него откликнулась Эвелина Хромченко, коллега Надежды Бабкиной по «Модному приговору».

«Красотка», — восхитилась образом ведущей стилист.

«Умница, красавица! Чудеснейшая!», «Надежда Георгиевна, вы супер! Спасибо за позитив», «Дай Бог, чтобы каждая молодая дама могла похвалиться такими плечами. Прекрасно выглядит! А секрет ее молодости, прежде всего, в ее харизме, неиссякаемой энергии, обаянии, живости, активности. Так держать!», «Не у каждой молодой такие плечики! Молодец, Надечка! Красавица! Гордость наша!» — также можно увидеть в комментариях аккаунта артистки.

Однако не обошлось и без хейтерских замечаний в адрес певицы. «Круто! Но голое плечо пожилой женщины, это не комильфо», «Даже вульгарно», «А холку обязательно надо оголять?», «Ну, а перед этим всем, я так понимаю, нужно нанести на лицо макияж, ну чтобы все видели?» — написали люди.

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