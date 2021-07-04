«Ухожу с эстрады»: Анастасия Решетова готовит новую песню о расставании

Модель Анастасия Решетова разместила в одной из последних публикаций личного микроблога отрывок из клипа своего нового трека. Примечательно, что это может стать последней песней знаменитости.

Напомним, в январе этого года экс-возлюбленная шоумена Тимати исполнила свою первую музыкальную композицию на собственном дне рождения в окружении родственников и друзей. Анастасия совместно с певицей Назимой написала трек о расставании. Поклонники тут же догадались, кому была посвящена композиция. А чуть позже, после финала проекта «Холостяк», в котором принял участие бывший бойфренд Решетовой, девушка выпустила еще одну песню о своем разбитом сердце.

Несмотря на критику и сравнение с Ольгой Бузовой, Анастасия продолжила заниматься творчеством. Однако модель пообещала, что недавняя песня будет последней. Знаменитость не стремится стать исполнительницей.

«Ловите сниппет. Это последняя композиция и ухожу с эстрады. Скоро услышите полностью. А пока можно предположить, с кем я записала этот трек», — отметила Решетова.

Анастасия показала свой роковой образ для клипа новой песни. В ролике телеведущая предстала в черной сетке, цепях и корсете с декольте. Также Решетова встала на высокие туфли-стрипы. К слову, дерзкий наряд знаменитость подобрала не просто так. Новая песня Анастасии рассказывает о сильной девушке, которая смогла пережить болезненный разрыв романтических отношений.

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