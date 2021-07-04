По-молодежному: Долина в рубахе-трапеции и «рваных» джинсах отметилась на прогулке с Киркоровым

Лариса Долина поделилась в личном блоге атмосферным снимком, сделанным в пору ее работы в жюри на «Детской Новой волне». На фото народная артистка запечатлелась со смеющимися коллегами, Олегом Газмановым и Филиппом Киркоровым, во время прогулки.

Все артисты выбрали комфортную обувь – кроссовки. А Лариса Долина продемонстрировала, что молодежный стиль давно не имеет границ возраста. Она облачилась в кипенно-белую рубаху трапециевидной формы, а также трендовые «рваные» джинсы.

«Захотелось вдруг вернуться на «Детскую Новую Волну». Очень была классная компания! Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Олег Газманов. И состав участников был сильный, детки очень способные! Вообще, очень трудно судить детей, и я всегда очень трепетно отношусь к детским вокальным конкурсам. Но удовольствие видеть, как они зажигают на сцене, как стараются, как любят то, чем занимаются. Большое счастье для родителей, когда ребенка не нужно заставлять заниматься музыкой. Чего греха таить: я ленилась учиться играть на пианино, моя дочь тоже, да и Сашка – нельзя сказать, что с большой охотой садится за инструмент… Когда становишься старше, только тогда начинаешь понимать важность такого вот образования и необязательно при этом становиться звездой, это не должно быть самоцелью, мне так кажется, возможно, это субъективно, это важно для гармоничного развития. Любовь к музыке меняет человека изнутри, музыка обогащает внутренний мир ребёнка, здесь нет никакой агитации, друзья, это констатация факта, мой многолетний опыт и наблюдения за детьми. Так что, еще раз спасибо Игорю Крутому за то, что придумал и осуществил этот важный проект. А еще это прекрасный повод повидаться с любимыми коллегами!» — поделилась мыслями 65-летняя артистка.

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