Юные стиляги: Климова показала сыновей от Петренко с новыми прическами

Матвей и Корней отрастили волосы и стали похожи на солистов The Beatles.

Екатерина Климова обнародовала в личном блоге свежие фотографии со своими детьми: дочками Лизой и Беллой, а также сыновьями Корнеем и Матвеем. Актриса запечатлелась с ними в автомобиле, удивив некоторых фолловеров.

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Поклонники 43-летней артистки заметили, что мальчики не только заметно возмужали, но сменили имидж, отрастив волосы и превратившись в настоящих стиляг.

«Парни стали на «Битлов» похожи», «Мальчишки как выросли», «Дети конечно все на вас похожи, но тот что за креслом водительским – клон мамин», «Классно, все такие большие стали», «Мальчики такие симпатичные с новыми прическами», — откликнулись фолловеры.

Не обошлось и без критики. «Красивые дети! A красавцам-мальчишкам эти стрижки не идут», — написал один из комментаторов Instagram.

Напомним, Корней и Матвей появились на свет во втором браке Екатерины Климовой с артистом Игорем Петренко. Лиза родилась в первом законном союзе звезды с ювелиром Ильей Хорошиловым. Белла – в третьем с актером Гелой Месхи. В настоящий момент знаменитость свободна от семейных уз.

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