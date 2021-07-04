«Боже, какая красота»: Загитова взорвала Сеть снимком в мокром купальнике-леотарде

19-летняя Алина Загитова рассказала своим поклонникам в личном блоге про свое новое увлечение. Олимпийская чемпионка России освоила вейксерфинг, с первого раза встав на доску.

В своем Instagram спортсменка показала вполне уверенное катание, а также несколько кадров в мокром купальнике-леотарде, немало впечатлив своих фолловеров. Многие из них порадовались за свою любимицу, а также не смогли упустить момента, чтобы не прокомментировать внешний вид фигуристки.

«Тонкая, звонкая, прекрасная наша Алина», «Какая красавица. Просто человек, от которого идет свет», «Счастливая Алиночка — покорительница воды! Рады, что у тебя новое увлечение!», «Красавица нереальная. Алина, ты просто космос! Любим сильно-сильно!», «Восхитительно! Наша единственная и неповторимая», «Настолько захватывает, что нечего и сказать», «Ох, Алина! Как тебе идет этот костюм и серф!», «Боже, какая же красота», — откликнулись в Instagram поклонники Загитовой.

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