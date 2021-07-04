«Хруст был очень сильный!»: Асмус озвучила причину, из-за которой попала в больницу

Кристина Асмус озадачила своих поклонников, опубликовав в личном блоге фотографию из больницы. На ней актриса предстает с ногой в гипсе и с костылей. «Пятница», — коротко подписала она снимок, вызвав бурю эмоций у подписчиков. Фолловеры наперебой стали гадать, что стряслось с их любимицей, а кто-то предположил, что это просто кадр с очередных съемок.
Позже выяснилось, что фото было сделано из реальной палаты, а с ногой у звезды «Текста» действительно серьезные проблемы – неудачно упав, блондинка порвала себе четыре связки.
«Я упала на лестнице, выбегая, решила посмотреть на телефоне приехало ли такси, не рассчитала – подумала, что лестница закончилась, а она не закончилась. Я очень сильно подвернула ногу, всем телом на нее упала, но, что самое жесткое, я по инерции еще несколько шагов на ней сделала. Хруст был очень сильный! Мне казалось, что хрустит весь мой организм!» — поведала Кристина в личном блоге.
Асмус объяснила, что операция ей не потребовалась, поскольку порванные связки самовосстанавливающиеся. Однако в гипсе и с костылей ей придется проходить 2-3 недели.