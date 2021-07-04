Советовал Рогов: Брежнева вслед за Лопыревой отметилась в остромодных тапках сезона

Российские звезды все чаще стали включать в свои светские образы пляжные шлепанцы.

Александр Рогов рассказал зрительницам авторского YouTube-шоу Rogov live, что в этом сезоне они могут смело включать в свои повседневные образы пляжные резиновые шлепанцы. Это теперь не считается дурновкусием и, даже напротив, говорит о приверженности трендам.

Правда расслабленную обувь все-таки стоит сочетать с чем-то городским, не из курортного стиля. Вера Брежнева поддержала это актуальное течение, явившись на концерт пианиста Александра Романовского в Италии в сланцах. Певица скомбинировала их с черной базовой футболкой и шелковой женственной юбкой в оттенке экрю. Именно она выступила в качестве нейтрализатора отпускного стиля.

Отметим, что ранее в остромодных пляжных тапках на публике появлялись Виктория Лопырева и Анастасия Стоцкая. Обе девушки сочетали актуальные тапки с городскими сумочками.

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