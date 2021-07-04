В невинном белом и страстном алом: Лопырева похвасталась нарядами, которые выбрала для дня и ночи

Обладательница длинных стройных ног Виктория Лопырева вынесла на суд своих почитателей в личном блоге два образа. В одном она предстала днем, в другом – ночью.

Модель при свете солнца появилась на яхте в монохромном белом луке, облачившись в шорты, бра и расстегнутую рубаху. На ногах у звезды оказались мюли с квадратным мысом. Ранее Эвелина Хромченко высказывалась по поводу трендовой обуви, заметив, что она действительно актуальна, но идет далеко не всем. Ведущая «Модного приговора» советовала ее дамам с маленькой изящной ножкой.

На ночной променад Виктория Лопырева вышла в алом мини-платье с эффектом мерцания, выбрав силуэтную модель на тонких бретелях. Стайл звезда дополнила ярким макияжем и серебристыми босоножками на шпильке.

«Всегда шикарная», «И днем, и ночью – супер», «Смотрим и любуемся», «Великолепная», «Шикарная», — прокомментировали луки фолловеры модели.

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