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Увидела в квартире лишнее: домработница Киркорова рассказала о работе у звезды и увольнении

В 80 лет Людмила Дороднова наконец-то отправилась на пенсию.

Увидела в квартире лишнее: домработница Киркорова рассказала о работе у звезды и увольнении
Филипп Киркоров, Фото: Global look press

Знаменитая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова в 80 лет осталась без работы. Король отечественной эстрады попросил ее «отдохнуть» в Марьино дома. После чего она отдала ключи и уехала.

На шоу «Прямой» эфир канала «Россия 1» она рассказала, что в последнее время Филипп Бедросович был не в настроении и часто хотел остаться один. Скорее всего, считает домработница, она попала под горячую руку музыканта.

Людмила Дороднова
Людмила Дороднова. Кадр из программы «Прямой эфир»/ «Россия 1»

«Без его согласия больше не появлюсь. Если скажет прибраться, цветы полить или еще что, приеду. Тоже самое и с Аллой. Хоть ночью, хоть днем. Выходного пособия не было», — поведала Людмила.

Ведущий шоу Андрей Малахов неожиданно спросил Дороднову: «Что вы увидели в квартире Филиппа, после чего вам дали расчет?» Собеседница не стала отказываться, что увидела что-то «не то» и уклончиво ответила: «Это будет некрасиво тогда. Люди-то услышат, та же Алла услышит».

Горничная не таит зла на Киркорова и подчеркивает, что тот всегда был к ней добр и щедр. «Филипп никогда не жалел ничего. Если мне чего хотелось, он говорил: «Ты знаешь, где деньги, бери и покупай»», — рассказала домработница.

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Андрей МалаховЛюдмила ДородноваФилипп Киркоров