Увидела в квартире лишнее: домработница Киркорова рассказала о работе у звезды и увольнении

Знаменитая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова в 80 лет осталась без работы. Король отечественной эстрады попросил ее «отдохнуть» в Марьино дома. После чего она отдала ключи и уехала.
На шоу «Прямой» эфир канала «Россия 1» она рассказала, что в последнее время Филипп Бедросович был не в настроении и часто хотел остаться один. Скорее всего, считает домработница, она попала под горячую руку музыканта.
«Без его согласия больше не появлюсь. Если скажет прибраться, цветы полить или еще что, приеду. Тоже самое и с Аллой. Хоть ночью, хоть днем. Выходного пособия не было», — поведала Людмила.
Ведущий шоу Андрей Малахов неожиданно спросил Дороднову: «Что вы увидели в квартире Филиппа, после чего вам дали расчет?» Собеседница не стала отказываться, что увидела что-то «не то» и уклончиво ответила: «Это будет некрасиво тогда. Люди-то услышат, та же Алла услышит».
Горничная не таит зла на Киркорова и подчеркивает, что тот всегда был к ней добр и щедр. «Филипп никогда не жалел ничего. Если мне чего хотелось, он говорил: «Ты знаешь, где деньги, бери и покупай»», — рассказала домработница.