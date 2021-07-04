«Платформа в моде»: Волочкова утерла нос хейтерам, которые раскритиковали ее за обувь

Анастасия Волочкова в очередной раз получила порцию критики со стороны хейтеров в Instagram. На сей раз поводом послужили туфли на платформе, которую звезда обожает и уже много лет не собирается менять ее ни на какую другую.

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«Почему вы постоянно на этих каблучищах? Они уже не в моде, грубо так смотрится», «Настюша, зачем вам платформа? Вы итак высокая», «Такая обувь на платформе кажется неудобной», «Смешные ноги и обувь отстой», — написали люди в комментариях под постом с разной степенью доброжелательности.

Teleprogramma.pro попросила Анастасию объяснить, почему она практически всегда ходит в обуви на платформе.

«Я всю жизнь ношу только два типа обуви: пуанты и на платформе с высоким каблуком. Потому что, мои дорогие, я всегда люблю быть на высоте! У меня длинные, красивые, стройные ноги, я не собираюсь их скрывать. Я хочу всем их демонстрировать и считаю, что мода – это не то, что придумали люди. Мода – это то, что подчеркивает достоинства человека и скрывает недостатки», — сказала артистка.

Стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан, к слову, заверила, что платформа сейчас как раз в тренде. Так что хейтеры напрасно ругали туфли балерины за их «старомодность».

«Платформа для многих людей очень удобна тем, что увеличивает рост, но при этом очень комфортна в носке. Она в моде. Обувь с правильной платформой вполне можно использовать для создания стильных луков. Тоже самое касается и танкетки. Она также в тренде, так как сейчас в моду вернулась обувь 90-х. Однако, обувь не должны быть родом оттуда, а быть переиграна на современный лад. Соответственно правильные лекала и актуальные модели здесь во главе угла. Можно отдать предпочтение грубым моделям на танкетке, можно остановится на изящной платформе, а можно выбрать элегантную обувь на небольшом каблуке и утолщенной платформе с квадратным носом. Выбор огромный!» — сказала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

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