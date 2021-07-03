Кудрявцева в платье мидакси ультрамаринового цвета продемонстрировала идиллию с мужем в Сочи

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала свой юбилей. Она устроила скромные посиделки с семьей дома, хоть ей и исполнилось 50 лет. Поклонники с трудом поверили, что телеведущая бабушка. Как известно, у нее подрастает внук Лев, которого ей подарил взрослый сын Жан от первого брака. Сама блондинка растит дочку Марию вместе с молодым мужем Игорем Макаровым. Уже восемь лет они счастливы вместе.

Обычно Лера каждое лето ездит в отпуск. В этом году она решила свозить двухлетнюю дочку в Сочи в детский балетный лагерь. Малышка с радостью ходит на занятия. А вот вечерами веселится с родителями. Макаров был удивлен, когда на дискотеке у его наследницы появился кавалер. В это время Кудрявцева прильнула к мужу. Они нежились рядом с друг с другом в сумерках.

Потом телеведущая тоже вышла на танцпол. Она предстала в платье мидакси ультрамаринового цвета. Наряд с цветочным узором открыл ее стройные щиколотки, а шляпка дополняла лук. Лера взяла дочку на руки и стала танцевать. Она признавалась, что в ее пороховницах еще есть порох.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Мария похожа на маму и растет такой же обаятельной. А вот наряд телеведущей некоторым фанатам показался старомодным. «Вы с Игорем чудесные», «Какая счастливая пара», «Лера, что у вас за бабушкино платье?», «Вы любите странные наряды», «Платье бабушки, ну где вы такое взяли?», «Дочка просто ваша копия, эти глаза», — прокомментировали кадры подписчики.

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