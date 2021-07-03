«Как счастлив»: Джанабаева показала, как подросший сын Меладзе делает «колесо» на лужайке

Альбина Джанабаева уже длительное время счастлива с Валерием Меладзе. Первое время они скрывали свой роман, так как артист был женат. Но после развода влюбленные тайно поженились. Тогда у них уже был общий сын Константин, которому теперь уже 18 лет. А потом у супругов родился еще один наследник Лука. Долгое время лицо мальчика она скрывали, но теперь они все чаще показывают его.

Как известно, недавно Джанабаева снова стала мамой. Теперь пара заботиться о малышке Агате. Они не скрывают, что грудничковый ребенок у них отнимает много сил. Однако на днях супруги устроили праздник в честь дня рождения Луки. Мальчику исполнилось семь лет. Он остался доволен таким вниманием. Альбина показала, как он резвится на лужайке и делает несколько упражнений колесо подряд. Певица не стала прятать его лицо.

«Именинник вот как счастлив, спасибо всем за поздравления и теплые пожелания, ура!» — написала звезда.

Поклонники поразились спортивной подготовке сына Меладзе. Многие осыпали его комплиментами. «Какой веселый мальчишка!», «Вот это да! Сынок чудо!», «Ничего себе, молодец! На гимнастику ходит?», «На Альбину, похож!», «Вот это восторг», «Какой красавчик», «Хочется увидеть семейное фото», «Ваши дети прелестны», «Теперь покажите Агату», «Сильный, спортивный, позитивный пацан», — прокомментировали пост подписчики.

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