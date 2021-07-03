«Счастливые»: Брежнева в платье жемчужного цвета и футболке оверсайз вышла в свет в Италии

Певица приехала на машине в Гардоне-Ривьера с видом на озеро Гарда. Она насладилась выступлением пианиста Александра Романовского.

Вера Брежнева не так давно приезжала в Москву. Она выступила на фестивале «Жара». Однако летние дни певица предпочитает проводить в Италии. Там у девушки есть особняк. Более того, именно в этой стране почти шесть лет назад она сыграла свадьбу с Константином Меладзе. Этим летом артистка уже взбиралась в горы и красовалась в платьях в своем саду. Теперь она решила устроить небольшое путешествие.

3 июля Вера вместе с сестрой Викторией отправилась в Гардоне-Ривьера с видом на озеро Гарда. В этом городе она насладилась концертом пианиста Александра Романовского. Для выхода в свет певица выбрала женственный повседневный лук. Она надела шелковое платье-сорочку жемчужного цвета и черную футболку оверсайз. Образ дополнили вьетнамки на толстой подошве. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.

«Если вы в Италии — не пропустите! Получите массу удовольствия», — заверила звезда.

Брежнева также показала кадры, на которых ведет машину.

«Ехали на концерт туже счастливые», — призналась она.

Поклонники отметили, что девушка выглядит отдохнувшей. Многие одарили ее теплыми словами. «Какие красотки», «Так приятно на вас смотреть», «Наряд странный, но вы очаровательны», «Вам Италия к лицу», «Очень милые девушки», «Это же сестра? Похожи», «Прекрасно выглядите», «Костика не хватает», «Концерт красивый, и вы очаровательны», — прокомментировали кадры подписчики.

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