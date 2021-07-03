«Желтое настроение»: Каменских вслед за Собчак предстала в льняном костюме оверсайз

Настя Каменских уже давно строит сольную карьеру. Девушка вышла замуж за Потапа, хоть они и пели, что «не пара». У влюбленных есть дом в Киеве. Они много времени проводят вдвоем. Однако певица также успевает посещать светские рауты, съемки, премии и красные дорожки. Для каждого появления на публике девушка подбирает себе женственные образы. Она любит носить облегающие платья и лосины.

В обычно жизни Каменских носит более комфортные наряды. Но этим летом многим звездам приглянулся тренд на лен. Тем более, что во многих странах стоит жара. 2 июля певица устроила домашнюю фотосессию. Она предстала в легком костюме оверсайз модного канареечного цвета. Настя в наряде не по размеру смотрелась еще стройнее. Артистка дополнила образ лишь золотыми сережками.

«Желтый костюм, желтое золото, желтое настроение», — написала она.

Примечательно, что ранее в льняных костюмах отметились Вера Брежнева и Ксения Собчак. Они тоже поддержали тренд. Девушки предпочитают носить яркие наряды.

Этот лук Каменских привел в восторг ее фанатов. «Замечательно выглядишь», «Настя, только не худей», «Классный цвет, обожаю! В желтом — солнечное настроение на весь день!», «На Насте любая одежда становится особенно яркой», «Вам этот цвет безумно идет», «Роскошный костюмчик», «Бывает, что так попадаешь в образ», «Такая стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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