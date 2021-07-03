«Боже, необыкновенная красота!»: Навка похвасталась платьями для дочки, которые прислал Юдашкин

Татьяна Навка уже длительное время состоит в браке с Дмитрием Песковым. У них подрастает дочка Надежда. Шестилетняя малышка не только занимается музыкой и балетом, но и изучает иностранные языки. Ко всему прочему, она пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. Девочка принесла домой много медалей. Однако летом она не только готовится к новым ледовым шоу своей мамы, но и отдыхает, наслаждаясь детством.

Обычно Навка часто берет дочку с собой на детские вечеринки и в гости к друзьям. Они любят наряжаться в одном стиле. Как оказалось, Надежда подросла ха первый месяц лета. Фигуристка собиралась устроить с ней шоппинг, но несколько нарядов в подарок прислала Валентин Юдашкин и его жена Марина. Как известно, дочка модельера Галина разрабатывает одежду для детей. Татьяна пришла в восторг от белого кружевного платья, а также более пышного платья с розовыми блестками.

«Ухх, какая красота сейчас будет. Валентин Юдашкин. Валечка и Марина, спасибо большое! Боже, необыкновенная красота! Посмотрите, просто необыкновенно! Мы как раз на лето собирались ехать покупать красивые платья, а то выросли со всего», — заявила Навка.

Поклонники тоже восхитились модными нарядами. Некоторым захотелось увидеть их на Надежде. К слову, в августе девочка отметит день рождения, а потом отправится в первый класс. Поэтому в этом году наследницу олимпийской чемпионки ждут много обновок и других подарков.

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